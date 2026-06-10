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Полша стартира отлично в Лигата на нациите

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Актуалният шампион надигра категорично Куба с 3:0

Полша стартира отлично в Лигата на нациите
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Полша стартира по категоричен начин кампанията си Лигата на нациите. Селекцията на Никола Гърбич победи Куба с 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) в мач от група 3, изигран в Лини (Китай).

Най-резултатен бе Бартош Гомулка с 15 точки (3 аса, 1 блокада), с 12 точки завърши Якуб Майчжак (6 блокади). За съперника Алехандро Мигел Гонсалес завърши с 14 точки (4 блокади).

Шампионът в Лигата на нациите от 2025 г. ще играе със Словения, на 11 юни (четвъртък) от 15:00 ч. б.в. Куба среща Украйна на 12 юни (петък), от 11:30 ч. б.в.

Националният отбор на България също стартира днес участието си в Лигата на нациите (VNL). Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се изправят срещу Белгия в първия си мач от турнира в бразилската столица, като двубоят започва в 19:00 часа българско време.

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