БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полша вдигна изтребители след руски удари в Западна Украйна

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Съюзнически самолети на НАТО също бяха мобилизирани

Полша изтребители Украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

5 души загинаха и десетки хиляди останаха без ток след масирани руски атаки срещу Украйна.

В отговор Полша вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство.

Съюзнически самолети на НАТО също бяха мобилизирани.

По данни на украинския президент Володимир Зеленски Русия е атакувала с 50 ракети и над 500 дрона.

4-членно семейство загина в района на Лвов в Западна Украйна, където са паднали повечето от руските ракети.

Районът беше подложен на въздушни удари в продължение на няколко часа. Един човек е загинал при нападение в Запорожка област.

#руски удари #Запорожка област #Лвов #войната в Украйна #Украйна #Полша #изтребители

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Четвърта жертва на потопа в Елените
3
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
4
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
5
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
6
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
4
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
6
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...

Още от: Европа

Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
27 нови папски гвардейци положиха клетва във Ватикана 27 нови папски гвардейци положиха клетва във Ватикана
Чете се за: 00:47 мин.
ЕС ще насърчава собствени платформи за изкуствен интелект ЕС ще насърчава собствени платформи за изкуствен интелект
Чете се за: 00:32 мин.
Масови протести и сблъсъци с полицията в грузинската столица Масови протести и сблъсъци с полицията в грузинската столица
Чете се за: 00:32 мин.
Един човек загина, а над 30 са ранени, руски дронове удариха пътнически влак в Украйна Един човек загина, а над 30 са ранени, руски дронове удариха пътнически влак в Украйна
Чете се за: 00:50 мин.
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Не е пострадал водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна Не е пострадал водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Все още има места без ток в Трънско
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ