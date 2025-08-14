Поляци застават на пътя на Арда към Лигата на конференциите

Ракув (Ченстохова), вицешампион на Полша, ще бъде съперник на Арда в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Поляците спечелиха с 2:0 втората среща над Макаби Хайфа и така заличиха поражението си у дома от същия съперник с 0:1. Малко по-рано Арда елиминира литовския Кауно Жалгирис след победа на свой терен с 2:0 и общ резултат 3:0.

Ракув – воден от треньора Марек Папшун, започна сезона много лошо, но постепенно набира скорост.

В плейофния кръг Ракув е домакин на 21-и август, а на 28-и е реваншът в България.