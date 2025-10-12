БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра ѝ, сочи проучване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Запази
популярният портрет мария антоанета всъщност сестра сочи проучване
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Известният портрет на Мария-Антоанета като дете всъщност е на сестра ѝ, сочи ново проучване, цитирано от Би Би Си. Характерната рисунка на швейцарския художник Жан Етиен Лиотар от 1762 г. на последната кралица на Франция отдавна е оформила начина, по който учените виждат ранните ѝ години.

Но проф. Катриона Сет от Оксфордския университет сега смята, че произведението вероятно изобразява по-голямата сестра на кралицата Мария-Каролина, която по-късно става кралица на Неапол. Тя също така подозира, че друга рисунка от същата колекция на Лиотар, за която преди се смяташе, че е на Мария-Каролина, всъщност е на младата Мария-Антоанета.

На рисунката, за която преди се смяташе, че изобразява Мария-Антоанета, тя е на 7 години, държи совалка, използвана за тъкане, и гледа директно към зрителя с решителен поглед. Това беше интерпретирано от учените като доказателство, че бъдещата кралица е била предопределена за значим живот.

Въпреки че е "очарована от картината", проф. Сет казва, че нещо я "дразни" в нея. Докато прави проучвания за най-новата си книга, посветена на портретите на Мария-Антоанета, тя отново посещава колекцията на Лиотар в Музея за история на изкуството в Женева.

"Първият ключ дойде от това, което се смяташе за брошка, носена от Мария-Антоанета на портрета", обяснява тя.

Момичето на рисунката носи медал от специфичен рицарски орден, който е бил присъден на братята и сестрите, но Мария, като най-малката от тях, е получила своя едва четири години след създаването на портрета.

"Разбрах, че трябва да е имало размяна и по-младото дете на един от другите портрети е Мария-Антоанета, а не Мария-Каролина", казва проф. Сет.

Рисунката, за която сега се смята, че изобразява момичето, което по-късно ще стане съпруга на Луи XVI, я показва с характерни обеци и с роза в ръка.

Проф. Сет добавя, че оттогава е намерила по-късна картина на Мария-Антоанета със същите обеци, а розите са "повтарящ се елемент в портретите през целия ѝ живот".

Марк-Оливие Валер, директор на Музея за история на изкуството в Женева коментира:

"Макар тези забележителни портрети да са били излагани многократно през последните 250 години, ще бъде нещо много специално да видим Мария-Антоанета такава, каквато е била в действителност, вместо да я бъркаме със сестра ѝ."

Мария-Антоанета е родена в Австрия през 1755 г. и е изпратена във Франция, за да стане булката на бъдещия крал Луи XVI. Тя е гилотинирана през 1793 г. на 37-годишна възраст, заедно със съпруга си, в разгара на Френската революция, припомня Би Би Си.

#Мария-Антоанета #портрет #проучване

Последвайте ни

ТОП 24

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
1
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
2
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
3
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
4
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
5
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
6
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Култура

Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“
Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“
Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон
Чете се за: 00:50 мин.
Нов музей в Мексико показва личния свят на художничката Фрида Кало (СНИМКИ) Нов музей в Мексико показва личния свят на художничката Фрида Кало (СНИМКИ)
Чете се за: 02:30 мин.
20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК 20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК
Чете се за: 00:52 мин.
Почитателите на аниме, косплей и кей-поп културата завладяват София Почитателите на аниме, косплей и кей-поп културата завладяват София
Чете се за: 02:45 мин.
Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ