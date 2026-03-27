Поражение за Изабелла Шиникова и Ива Иванова на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Египет

Поставените под номер 1 в схемата Изабелла Шиникова и Ива Иванова отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

В спор за място на финала българките загубиха от американките Ейва Храстар и Виктория Мълвил с 3:6, 3:6 за 70 минути на корта.

На сингъл втората в схемата Шиникова приключи участие на четвъртфиналите след поражение от номер 7 Виктория Милованова (Русия) с 5:7, 1:6 за час и 48 минути.