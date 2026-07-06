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Поредно признание: Везенков с място в Идеалната петица на сезона в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Българският национал продължава да обогатява своята визитка.

същото везенков засили олимпиакос финалната четворка евролигата видео
Снимка: olympiacosbc.gr
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Александър Везенков не спира с трупането на признания с екипа на Олимпиакос. Българският национал заслужи още едно, този път в Гърция. Крилото намери място в Идеалната петица на сезона в елита на южната ни съседка. Това стана факт, след като организаторите на първенството обявиха Идеалния отбор.

За българина това е втори пореден и общо пети път, в който намери място в Идеалната петица на сезона. Преди това той го стори през 2015 година с Арис, а останалите са с „червено-белите“, през 2022, 2023,2025 и 2026 г.

През миналия сезон 30-годишният баскетболист бе основната движеща сила за тима от Пирея, който на местна почва триумфира с шампионската титла и Суперкупата на Гърция, а в турнира за купата на страната се пребори за среброто. За 206-сантиметровия стрелец 2025/2026 бе изпълнен още с титлата в Евролигата, където бе избран за MVP на редовния сезон, стана Реализатор №1 и попадна в Идеалната петица.

Роденият в Никозия играч остави срещу името си средни показатели от 16.4 точки, 4.8 борби и 1.7 асистенции за 26 мача в гръцкия елит.

Компания на Везенков правят още трима негови съотборници – Тайлър Дорси, Еван Фурние и Никола Милутинов, както и Брийн Тайри от ПАОК.

#БК Олимпиакос #Александър Везенков

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