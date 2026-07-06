Поредно признание: Везенков с място в Идеалната петица на сезона в Гърция

Александър Везенков не спира с трупането на признания с екипа на Олимпиакос. Българският национал заслужи още едно, този път в Гърция. Крилото намери място в Идеалната петица на сезона в елита на южната ни съседка. Това стана факт, след като организаторите на първенството обявиха Идеалния отбор.

Οι Breein Alon Tyree, Tyler Dorsey, Evan Fournier, Sasha Vezenkov και Nikola Milutinov αποτελούν την Καλύτερη Πεντάδα της Stoiximan GBL για την σεζόν 2025-26!#StoiximanGBL #GBL #awards pic.twitter.com/WM8hhDlo2f — GBL (@StoiximanGBL) July 6, 2026

За българина това е втори пореден и общо пети път, в който намери място в Идеалната петица на сезона. Преди това той го стори през 2015 година с Арис, а останалите са с „червено-белите“, през 2022, 2023,2025 и 2026 г.

През миналия сезон 30-годишният баскетболист бе основната движеща сила за тима от Пирея, който на местна почва триумфира с шампионската титла и Суперкупата на Гърция, а в турнира за купата на страната се пребори за среброто. За 206-сантиметровия стрелец 2025/2026 бе изпълнен още с титлата в Евролигата, където бе избран за MVP на редовния сезон, стана Реализатор №1 и попадна в Идеалната петица.

Роденият в Никозия играч остави срещу името си средни показатели от 16.4 точки, 4.8 борби и 1.7 асистенции за 26 мача в гръцкия елит.

Компания на Везенков правят още трима негови съотборници – Тайлър Дорси, Еван Фурние и Никола Милутинов, както и Брийн Тайри от ПАОК.