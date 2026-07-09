Португалия избра Жорже Жезус за наследник на Роберто Мартинес

Жорже Жезус ще бъде новият селекционер на националния отбор на Португалия, след като постигна договорка с местната футболна федерация. Според информация на португалските медии 71-годишният специалист е уточнил всички детайли по контракта си по време на среща в Лисабон.

Опитният треньор поема представителния тим след разочароващото отпадане на Португалия още на осминафиналите на световното първенство, където тимът загуби с 0:1 от Испания. След поражението Роберто Мартинес подаде оставка, слагайки край на тригодишния си престой начело на "мореплавателите". Въпреки че през 2025 година изведе отбора до трофея в Лигата на нациите, испанецът не успя да изпълни голямата цел на Мондиала.

За последно Жезус водеше саудитския Ал-Насър, с който спечели шампионската титла. Именно там той работеше с Кристиано Роналдо, а дали 41-годишната звезда ще продължи да носи екипа на националния тим, предстои да стане ясно през следващите месеци.

Очаква се Португалската футболна федерация официално да представи Жорже Жезус в петък. По информация на местните медии той вече е подписал договор до 2030 година и ще има задачата да изгради отбора за следващия световен цикъл.