Посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами получи орден „Мадарски конник“ (СНИМКИ)

Президентът Румен Радев удостои посланика на Япония в България Хисаши Мичигами с орден "Мадарски конник" първа степен за приноса му към развитието на отношенията между двете държави.

На церемонията в Гербовата зала на президентството държавният глава благоради на посланик Мичигами за активната му работа за съхраняването и задълбочаването на политическите контакти, както и за насърчаването на търговско-икономическите връзки и културния обмен.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ