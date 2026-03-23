Постоянен арест за мъжа, държал 14 кг марихуана в дома си в Бургас

По искане Окръжната прокуратура в Бургас, съдът остави в ареста мъжа, обвинен в държане с цел разпространение на близо 14 кг марихуана.

Той е обвинен за това, че без надлежно разрешително държал с цел разпространение наркотичните вещества. Престъплението е осъществено на 19 март в Бургас.

По време на разследването е установено, че наркотичните вещества са открити в апартамент, в който обвиняемият живее. Общата стойност на установената марихуана възлиза на 135 254 евро по цени на съдопроизводството.

Определението на Окръжния съд в Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.