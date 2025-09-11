Повдигнаха 74 обвинения срещу Челси за финансови нарушения

Отборът на Челси е обвинен от Футболната асоциация на Англия в 74 предполагаеми нарушения на правилата, свързани с плащания на агенти между 2009 и 2022 г., съобщи "Би Би Си".

Обвиненията са насочени предимно към трансфери между сезоните 2010-11 и 2015-16.

Три от сделките, които са част от разследването, включват Еден Азар, Самуел Ето'о и Вилиан. Няма данни за каквито и да било нарушения от страна на тези играчи.

Руският олигарх Роман Абрамович контролираше клуба от 2003 до 2022 г., преди да продаде Челси на консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боели и частната инвестиционна компания "Клиърлейк кепитал".



Предполагаемите нарушения на правилата засягат агенти, посредници и инвестиции на трети страни в играчи.

Челси има срок до 19 септември, за да отговори на обвиненията.