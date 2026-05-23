Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Повдигнато е обвинение на мъж, отвлякъл жена и едногодишното ѝ дете в Пловдив

от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
арестуван
Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 29-годишен мъж за това, че на 1 април тази година е отвлякъл 27-годишна жена и едногодишното ѝ дете, като противозаконно ги е лишил от свобода и се е заканил с убийство на пострадалата. Деянието е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин.

Установено е, че към 1 април 2026 г. пострадалата жена и едногодишното ѝ дете се намирали в кризисен център. Мъжът осъществил връзка с жената, с която преди това живеели на семейни начала. Под предлог, че ѝ носи храна, я извел от центъра и я отвлякъл. Качил я, заедно с детето ѝ, в лек автомобил и насила я отвел в жилището си в пловдивския квартал „Изгрев“. Там упражнил насилие върху нея и я тормозил.

Подаден бил сигнал за отсъствието на жената и тя била върната в центъра от служители на полицията. Междувременно мъжът се укрил, като напуснал страната, и бил обявен за общодържавно издирване. Задържан е при влизане в страната на 21 май на ГКПП „Калотина“.

Мъжът е осъждан от съда в гр. Лиеж, Белгия, за проявено насилие спрямо същата жена. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 25 май Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

#1-годишно дете #отвлякъл жена #арестуван #Пловдив

