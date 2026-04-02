Почина големият композитор Михаил Белчев
Повече от 100 състезатели са подали заявки за участие в Международната ветроходна регата „Бриз“ във Варна

Традиционно регатата бележи началото на активния сезон у нас в детските и олимпийските класове.

Повече от 100 състезатели от почти всички ветроходни клубове в страната са подали заявки до момента за участие в 46-о издание на Международната ветроходна регата „Бриз“ във Варна, съобщиха организаторите от СК Черно море Бриз. Заявки за постъпили и от представители на Украйна и Гърция.

Ветроходците ще премерят сили в класовете „Оптимист“, „Илка 4“, „Илка 6“, „Илка 7“, „420“ и „Фин“. Главен съдия на надпреварата е Явор Колев, а председател на Протестната комисия Антоанета Томова.

Традиционно Международната ветроходна регата „Бриз“ бележи началото на активния сезон у нас в детските и олимпийските класове. Надпреварата е част от Държавния спортен календар на Българска федерация по ветроходство за спортно-състезателната 2026 г. Регата ще се проведе от 3 до 5 април в акваторията на Варненското езеро, в района на ветроходна база „Бриз“. Организаторите от клуб „Черно море Бриз“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, "Пасат прес" и "Рем" се стараят да подсигурят максимално добри условия и да популяризират ветроходния спорт.

Според програмата, официалното откриване на състезанието е в петък в 11:00 часа, а в 13:00 часа е първият възможен предупредителен сигнал. В събота първата възможна гонка ще е от 11:00 часа, а в неделя – от 10:00 часа. Награждаването и закриването на регата е след гонките в неделя.

