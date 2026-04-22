Гриша Ганчев: Зимата свърши, пролетта дойде след успехите на борците

Собственикът на борцовия ЦСКА Гриша Ганчев коментира представянето на българските състезатели на eвропейското първенство по борба в Тирана, където националите ни в класическия стил завоюваха пълен комплект медали - злато, сребро и бронз.

Повод за изказването му стана титлата на Кирил Милов, сребърният медал на Семен Новиков и бронзът на Стефан Григоров, с които България завърши на шесто място в отборното класиране.

В публикация в социалните мрежи Ганчев изрази възхищението си от представянето на състезателите, като подчерта трудностите, през които са преминали в последните месеци.

"Искам да благодаря на момчетата. Те не са просто спортисти – те са герои. Събраха се, издържаха и показаха на какво са способни, въпреки всичко“, написа той.

Бизнесменът акцентира върху липсата на финансова подкрепа и напрежението около отбора, но въпреки това отчете постигнатите резултати като доказателство за силата и характера на борците.

Специални благодарности отправи към треньорите Сослан и Казбек Фарниеви за подготовката, проведена в България и в чужбина, като подчерта значението на работата им за успехите на тима.

Ганчев завърши посланието си с поглед към бъдещето, като пожела на състезателите още по-голяма мотивация за предстоящото световно първенство.