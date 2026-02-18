БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Повече от 600 ученици и 250 учители се включиха във факелно шествие в Бургас в памет на Апостола

Повече от 600 ученици от 21 училища и 250 учители от 35 детски градини се включиха в организираното от Община Бургас факелно шествие в памет на Васил Левски, което се превърна в кулминация на събитията, отбелязващи 153 години от гибелта на Апостола на свободата.

Шествието беше предвождано от гвардейския отряд на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и възпитаниците на ПГЧЕ „Васил Левски“.

Колоната премина по улиците „Александровска“ и „Богориди“, отправяйки се към паметника на Апостола в Морската градина, където ученици, учители и граждани поднесоха венци и цветя.

В инициативата се включиха още зам.-кметът по образование Михаил Ненов, директорът на дирекция „Образование“ Катя Мишева, директори на бургаски училища и детски градини.

