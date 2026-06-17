Повече от един милион души са посетили първите 16 мача от Мондиал 2026

Повече от един милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщи ФИФА.

Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швейцария в Сан Франциско видимо имаше останали празни места по трибуните, в останалите двубои от турнира до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост.

Общо 1 028 429 души са присъствали на мачовете до понеделник включително, като средната запълняемост на стадионите е 99,34 процента, сочи статистиката на ФИФА.

"Големи благодарности на всички запалени привърженици, които продължават да пълнят стадионите", написа в социалните мрежи президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над шест милиона зрители ще посетят мачовете от турнира.