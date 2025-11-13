БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Престижен наряд за българския рефер.

Повериха на Георги Гинчев мач от европейските квалификации при младежите до 21 г.
Георги Гинчев получи престижно назначение от УЕФА. Българинът ще бъде главен съдия на европейската квалификация за младежи до 21-годишна възраст между Турция и Украйна. Мачът от група H ще се бъде изигран на 14-и ноември (петък) от 19:00 часа на стадион „Реджеп Ердоган“ в Истанбул.

Помощници на Гинчев ще бъдат Георги Дойнов и Светослав Стойчев, а четвърти съдия е Мартин Великов от Варна. Съдийски наблюдател, който ще пише оценките на българската бригада, е Бабък Кулиев от Азербайджан. Делегат на УЕФА е Рената Томашова от Словакия.

Това е второ международно назначение за съдията от Павликени през сезон 2025/26, като преди това той ръководи Сутиеска (Черна гора) – Бейтар Йерусалим (Израел) в квалификациите на Лигата на Конференциите. През настоящата кампания има и седем ръководени двубоя в Първа лига.

Мачът Турция – Украйна има важно значение в група Н, тъй като четири отбора са се вкопчили в здрава битка за първите две места. Преди срещата турците са начело в класирането с 5 точки от три мача, а Украйна и Хърватия (мач по-малко) следват с по 4. В същия поток е и Унгария с 3, както и Литва с 1.

