Повторното преброяване на гласовете от вота в Косово потвърди победата на досегашния премиер

Чете се за: 01:25 мин.
По света
Основната партия в Косово - лявото националистическо Движение "Самоопределение" на досегашния премиер Албин Курти, печели парламентарните избори на 28 декември 2025 г., потвърди днес Централната избирателна комисия (ЦИК) след пълно повторно преброяване на гласовете, предаде Франс прес.

Председателят на ЦИК Крешник Радоничи обяви, че "Самоопределение" е получила 51,1 процента от гласовете, следвана от Демократическата партия на Косово с 20,19 процента и Демократичния съюз на Косово с 13,24 процента.

Пълно повторно преброяване и започване на наказателно разследване бяха разпоредени след откриването на нередности в отчитането на резултатите, които се смята, че са засегнали около 70 000 гласа.

Над 100 служители, ангажирани от Централната избирателна комисия, бяха арестувани за „престъпления, свързани с фалшифициране на изборни резултати, натиск и заплахи, както и за активна и пасивна корупция“ в рамките на разследването, започнало в средата на януари, напомня АФП.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, което доведе до предсрочен парламентарен вот в края на същата година.

#Косово #повторно преброяване #парламентарни избори

След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб
Чете се за: 01:30 мин.
Автоматично блокиране на волана може да е причина за катастрофата в Румъния Автоматично блокиране на волана може да е причина за катастрофата в Румъния
Чете се за: 03:30 мин.
Близо 6000 прасета са умъртвени в свинеферма в Западна Румъния заради огнище на африканска чума Близо 6000 прасета са умъртвени в свинеферма в Западна Румъния заради огнище на африканска чума
Чете се за: 01:37 мин.
Седем привърженици на ПАОК загинаха в жестока катастрофа в Румъния Седем привърженици на ПАОК загинаха в жестока катастрофа в Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
Нови протести в Сърбия срещу Вучич Нови протести в Сърбия срещу Вучич
Чете се за: 00:42 мин.

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
ООН е изправена пред риск от "неизбежен финансов колапс"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
