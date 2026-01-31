Повторното преброяване на гласовете от вота в Косово потвърди победата на досегашния премиер

Основната партия в Косово - лявото националистическо Движение "Самоопределение" на досегашния премиер Албин Курти, печели парламентарните избори на 28 декември 2025 г., потвърди днес Централната избирателна комисия (ЦИК) след пълно повторно преброяване на гласовете, предаде Франс прес.

Председателят на ЦИК Крешник Радоничи обяви, че "Самоопределение" е получила 51,1 процента от гласовете, следвана от Демократическата партия на Косово с 20,19 процента и Демократичния съюз на Косово с 13,24 процента.

Пълно повторно преброяване и започване на наказателно разследване бяха разпоредени след откриването на нередности в отчитането на резултатите, които се смята, че са засегнали около 70 000 гласа.

Над 100 служители, ангажирани от Централната избирателна комисия, бяха арестувани за „престъпления, свързани с фалшифициране на изборни резултати, натиск и заплахи, както и за активна и пасивна корупция“ в рамките на разследването, започнало в средата на януари, напомня АФП.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, което доведе до предсрочен парламентарен вот в края на същата година.