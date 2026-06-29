БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян...
Чете се за: 02:07 мин.
Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе,...
Чете се за: 00:57 мин.
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция...
Чете се за: 00:52 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и...
Чете се за: 00:32 мин.
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти...
Чете се за: 01:12 мин.
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи...
Чете се за: 03:37 мин.
Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожар избухна в лавандулова нива край Гурко

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Пожар избухна в лавандулова нива край Гурко
Снимка: Иван Янев, БНТ
Слушай новината

​Пожар в изоставена лавандулова нива край Гурко вдигна на крак огнеборците тази вечер. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 20:00 часа, като на място веднага са изпратени два екипа.

​Към момента огънят е локализиран и няма опасност от по-нататъшно разрастване на пожара към близките райони. От пожарната напомнят, че с високите температури се увеличава и рискът от горски пожари. Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват боравенето с открит огън сред природата.

#Гурко #лавандулова нива #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
2
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
3
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
4
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата...
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти
5
Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти
Честит Петровден!
6
Честит Петровден!

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Регионални

Налагат санкция от 330 000 лв. на „ТЕЦ-Бобов дол“
Налагат санкция от 330 000 лв. на „ТЕЦ-Бобов дол“
Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал
Чете се за: 00:57 мин.
Сигнал от природозащитници: Проект за ветрогенератори застрашава гнезда на защитени птици в Източните Родопи Сигнал от природозащитници: Проект за ветрогенератори застрашава гнезда на защитени птици в Източните Родопи
Чете се за: 02:25 мин.
Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе, пускат двупосочното движение Край на ремонта на "Дунав мост" при Русе, пускат двупосочното движение
Чете се за: 00:57 мин.
В София ще раздават безплатна вода в жегите В София ще раздават безплатна вода в жегите
Чете се за: 02:57 мин.
Мъж е с опасност за живота след като върху него падна дърво в гора край Казанлък Мъж е с опасност за живота след като върху него падна дърво в гора край Казанлък
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Опасни жеги в цялата страна, рекордьор е Свищов с 39° - какви са препоръките на здравните власти?
Опасни жеги в цялата страна, рекордьор е Свищов с 39° - какви...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“ Героична постъпка: Дете спаси майка си, припаднала зад волана, като овладя кола в движение на АМ „Струма“
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет? Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Държавни служители протестираха с искане за по-високи заплати
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Аферата "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
„На Видовден всичко се вижда“: Антиправителствен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ