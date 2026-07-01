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Пожар в жилищна сграда в Антверпен взе жертви

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Снимка: БТА
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Поне шестима загинаха и много са ранени при пожар в 10-етажна жилищна сграда в белгийския град Антверпен. Проверява се за още жертви. Някои от обитателите са били евакуирани с въжета от балконите. В сградата има 80 апартамента с общо около 200 жители.

Причините за трагедията все още се разследват, но вече е установено, че огънят е тръгнал от партерния етаж. Един от обитателите съобщава за работа по електрическата мрежа на сградата. По-късно огнеборците съобщиха за техническа неизправност на партера, но окончателните заключения предстоят.

Белгийският премиер Барт де Вевер, който е и бивш кмет на Антверпен, изрази съпричастност към загиналите и пострадалите.

#Антверпен #загинали #пожар #Белгия

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