БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействат системата BG-ALERT в Царево заради опасност от...
Чете се за: 00:42 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:45 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Правителствена криза в Белгия заради бюджетните съкращения

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Запази
Премиер на Белгия, Барт де Вебер, оставка
Снимка: БТА
Слушай новината

Правителствена криза в Белгия след колапс на преговорите за новия бюджет. Премиерът Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип, който обяви, че ще я обмисли и ще се консултира с останалите партии от управляващата коалиция.

В продължение на месеци партньорите не могат да постигнат съгласие за 10 милиарда евро бюджетни съкращения и данъчни увеличения, необходими за стабилизиране на финансите.

Белгия се бори с разрастващ се държавен дълг и с искания на протестиращи за повече публични разходи. Стигна се дори до сблъсъци на демонстранти с полицията.

Премиерът ще има нова среща с крал Филип в петък и ако тогава оставката му бъде приета, ще последва нов опит за съставяне на коалиционно правителство или нови избори.

#краля на Белгия #премиер #Белгия

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
3
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на президентските избори
4
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
5
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край Видин
6
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: По света

Българин оглави Световната строителна асоциация
Българин оглави Световната строителна асоциация
Близо 600 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит Близо 600 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит
Чете се за: 01:52 мин.
Сигурност в планината: Как дървени стълбове помагат на туристите в Словакия? Сигурност в планината: Как дървени стълбове помагат на туристите в Словакия?
Чете се за: 02:22 мин.
Нови арести белязаха протестите във Франция Нови арести белязаха протестите във Франция
Чете се за: 00:32 мин.
Консултации за съставяне на правителство в Израел Консултации за съставяне на правителство в Израел
Чете се за: 00:40 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите "Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите чрез втория стълб
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО Наталия Ефремова: Не е обсъждано пренасочване на част от вноската за втора пенсия към ДОО
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите "Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят Сената и Камарата на представителите
Чете се за: 02:02 мин.
По света
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
ГЕРБ и ПП с критики към управляващите заради скъпия ток за бизнеса
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
У нас
Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задействат системата BG-ALERT в Царево заради опасност от...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ