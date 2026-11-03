Правителствена криза в Белгия заради бюджетните съкращения

Правителствена криза в Белгия след колапс на преговорите за новия бюджет. Премиерът Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип, който обяви, че ще я обмисли и ще се консултира с останалите партии от управляващата коалиция.

В продължение на месеци партньорите не могат да постигнат съгласие за 10 милиарда евро бюджетни съкращения и данъчни увеличения, необходими за стабилизиране на финансите.

Белгия се бори с разрастващ се държавен дълг и с искания на протестиращи за повече публични разходи. Стигна се дори до сблъсъци на демонстранти с полицията.

Премиерът ще има нова среща с крал Филип в петък и ако тогава оставката му бъде приета, ще последва нов опит за съставяне на коалиционно правителство или нови избори.