Министерският съвет обяви обект „Завод за производство на барут - Бодрово“ в област Хасково за обект с национално значение, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Към настоящия момент проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Инвестицията е за над 250 млн. евро и ще създаде 110 нови постоянни работни места в област Хасково. Заводът ще произвежда барут за отбранителната индустрия в България и в други държави от ЕС и НАТО. Очаква се да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. - началото на 2029 г.

Решението на правителството е мотивирано със стратегическата роля на инвестицията за националната сигурност и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут за България, ЕС и НАТО. Проектът ще създаде нов производствен капацитет в страната и ще допринесе за намаляване на зависимостта от внос.

България и германският концерн „Райнметал“ подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси през октомври миналата година. Планираната инвестиция е в размер на близо 1 млрд. евро.