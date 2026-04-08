Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Правителството одобри Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур

протест фермери страсбург споразумението страните меркосур
Правителството прие Решение за одобряване на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Южноамериканския общ пазар, Република Аржентина, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай и Източна република Уругвай, от друга страна.

Отношенията между Европейския съюз и страните от Меркосур към момента се основават на Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество от 1995 г. След повече от 25 години преговори на 6 декември 2024 г. ЕС и Меркосур постигнаха политически консенсус за приключване на преговорния процес по амбициозно Споразумение за партньорство.

Задълбочаването на партньорството между ЕС и страните от Меркосур би донесло дългосрочни ползи както за целия ЕС, така и за България чрез подобряване на пазарния достъп за стоки и услуги, диверсификация на търговските връзки и веригите на доставки, насърчаване на инвестициите, повишаване на сигурността и справянето с глобалните предизвикателства. Също така чрез създаването на зона за свободна търговия, обхващаща пазар от над 700 милиона души, българските икономически оператори ще могат да се възползват от договорените възможно най- добри условия за осъществяване на стопанска дейност на пазара на Меркосур.

В началото на тази година Съветът на ЕС одобри Решението за подписване на Споразумението, което беше подписано от името на Европейския съюз на 17 януари 2026 г.

В тази връзка правителството упълномощи постоянния представител на Република България към ЕС да подпише Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур. Пълномощното за неговото подписване следва да бъде изготвено от Министерството на външните работи и изпратено на ППРБЕС с цел депозирането му в Службата за договорите и споразуменията на Съвета на ЕС.

