Министерският съвет прие постановление за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. Средствата са в размер на 1 052 000 евро, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Сумата ще се използва за заплащане на дейности по защита от градушки със самолетен способ над части от територията на България, които не са защитени с ракетен способ.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разчетените за целта разходи по централния бюджет за 2026 г.

През април т.г. правителството осигури 700 000 евро за допълнителни възнаграждения на работещите в системата за борба с градушките в България.