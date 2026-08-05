Правителството предостави 119 имота на НКЖИ за модернизацията на железопътната линия София – Пловдив

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 119 имота – публична държавна собственост, необходими за реализацията на обект с национално значение за модернизацията на железопътната линия София – Пловдив, съобщиха от правителствената пресслужба.

Имотите се намират на територията на селата Габровица, Момина клисура и Сестримо, както и на град Белово, област Пазарджик.

Предоставянето им ще позволи изпълнението на проекта „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, който е определен за обект с национално значение.

Миналата година от НКЖИ съобщиха, че са приключили ремонтните дейности по 13-километровия участък между гарите Искър и Елин Пелин. През септември 2022 г. започна и изграждането на третия лот от железопътния участък Елин Пелин – Костенец, който включва трасето между Ихтиман и Костенец. Проектът е част от основната железопътна магистрала по направлението Изток - Запад, както и от европейски транспортен коридор № 8 и трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).