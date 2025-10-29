БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Правосъдният министър ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България

У нас
Министерство на правосъдието
Снимка: Десислава Кулелиева
Правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България, която да предложи три кандидатури.

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Освен това те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Според днешното решение на Министерския съвет комисията по подбора ще бъде от седем членове: двама представители на Министерството на правосъдието (единият от които - ръководител), двама представители на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, двама представители на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ (Катедра „Наказателноправни науки“). Подборът ще премине през два етапа - проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените документи и публично изслушване на допуснатите кандидати. След приключването на подбора министърът на правосъдието ще внесе за одобрение от Министерския съвет излъчените от комисията номинации. Европейската прокуратура със седалище в Люксембург е независим орган на ЕС, който отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза (измами, корупция,трансгранични измами с ДДС и др.). Тя осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор в компетентните съдилища на държавите членки.

Европейската прокуратура започна работата си на 1 юни 2021 г., в момента в нея участват 24 държави членки, всяка от които с по един европейски прокурор. ЕРРО се ръководи от европейския главен прокурор - в момента Лаура Кьовеши. Европейските прокурори упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания и заедно с европейския главен прокурор сформират колегията на ЕРРО. Те се назначават с мандат от шест години, който не подлежи на подновяване. В края на този период Съветът на ЕС може да реши да удължи мандата им най-много с три години.

През юли 2020 г. Съветът на ЕС прие Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1117 за назначаване на европейските прокурори в Европейската прокуратура, съгласно което четиринадесет европейски прокурори бяха назначени за период от шест години, считано от 29 юли 2020 г. След изтегляне на жребий през април 2024 г. Съветът удължи мандата на седем европейски прокурори до 30 юни 2029 г. Мандатът на останалите седем европейски прокурори, включително на европейския прокурор от България, не беше удължен и ще приключи, както е предвидено, на 28 юли 2026 г. Във връзка с това следва да бъдат предприети съответните действия на национално равнище за определяне на трима кандидати за европейски прокурор, от които да бъде избран европейският прокурор от България. Комитетът по подбора по Регламент (ЕС) 2017/1939 ще проведе изслушванията на кандидатите в началото на 2026 г., след което кандидатурите ще бъдат представени на Съвета. Той трябва да вземе решение за назначаването на един кандидат от България преди юли 2026 г.

