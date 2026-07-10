Празненствата в Париж след победата на Франция над Мароко преминаха без инциденти, един полицай е сериозно ранен в Лондон

Привържениците на Франция и Мароко в Париж отбелязаха заедно успеха на „петлите“ с 2:0 на четвъртфинала на Световното първенство. След края на срещата фенове и на двата тима излязоха по улиците на френската столица с националните си знамена, а въпреки прогнозите, вечерта премина без сериозни произшествия и в празнична атмосфера, отбелязва агенция PA.

Веднага след последния съдийски сигнал улиците на града бяха огласяни от клаксони на автомобили и на мотоциклети, а Елисейските поля започнаха да се пълнят с привърженици със знамена, повечето от които бяха с цветовете на „Атласките лъвове“ от Мароко. Голяма част от тях обаче се оказаха напрактика раздвоени, подкрепящи и двата отбора, тъй като са родени във Франция, но са от марокански произход.

Млад мъж дори беше облечен с фланелка на Мароко и шал на Франция, доказвайки теорията, че повечето от присъстващите на импровизираното парти са там заради забавлението, а не да търсят конфронтация.

Обстановката в четвъртък вечерта рязко контрастираше на тази от преди четири години, когато двата отбора се срещнаха и на Световното в Катар. Тогава френските власти ангажираха 20 хиляди служители на органите на реда, за да запазят спокойствието по градовете. Тогава полицаите получиха вътрешна информация, че мароканци готвят безредици, а крайно десни националисти и фен-ултраси са в готовност да им отговорят.

Не такава беше ситуацията в Лондон, където футболни фенове се сблъскаха с полицията след въпросната среща. Оказа се, че най-малко един полицай е ранен, а няколко ареста са били извършени, докато на доста места в града е имало безредици с буйстващи мароканци.