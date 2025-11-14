БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Преди Никулден: Тръгват проверки на рибните борси и магазини за риба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
никулден тръгват проверки рибните борси магазини риба
Слушай новината

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще проведе засилени проверки в търговската мрежа седмица преди Никулден - 6 декември. Инспекциите ще обхванат рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти в страната, съобщиха от Агенцията.

За подготовката на ежегодните проверки около никулденските празници ИАРА проведе работна среща с представители на териториалните структури на агенцията от Варна, Добрич и Бургас, в сътрудничество с Областните дирекции по безопасност на храните в трите области. В срещата участваха изпълнителният директор на Агенцията д-р Николай Георгиев, и директорът на ОДБХ - Бургас д-р Димитър Германов.

Срещата бе организирана като част от координираните действия между институциите за повишаване на контрола върху рибните ресурси и продуктите от риболов в навечерието на празниците. Тя е и продължение на дискусиите от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство, проведено в Министерството на земеделието и храните с участието на представители на браншовия сектор.

В рамките на срещата бяха обсъдени мерки за засилване на контролната дейност и изготвяне на обща стратегия за ежегодните проверки. До края на месеца ще започнат инспекции в аквакултурните стопанства, а в седмицата преди Никулден ще бъдат засилени проверките в търговската мрежа.

#продажба на риба #проверки на рибни пазари #никулден

Последвайте ни

ТОП 24

Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
1
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
2
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
3
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
4
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
6
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

Служител на "Градска мобилност" в Монтана е бит заради поставени скоби
Служител на "Градска мобилност" в Монтана е бит заради поставени скоби
Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени
Чете се за: 02:22 мин.
Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 01:57 мин.
Ресторантьорският бранш в Дупница е подготвен за въвеждането на еврото Ресторантьорският бранш в Дупница е подготвен за въвеждането на еврото
Чете се за: 01:15 мин.
Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото? Как протича подготовката в "Български пощи" преди приемането на еврото?
Чете се за: 04:07 мин.
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на "Лукойл"
Борисов: Премиерът Желязков ще обяви особения управител на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Очаквайте на живо: Желязков свика Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл" Очаквайте на живо: Желязков свика Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни поне две години
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:42 мин.
Регионални
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ