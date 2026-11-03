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Преди срещата на върха ЕС-Великобритания: Обсъжда се премахване на проверки, наложени след Брекзит

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Европейският съюз и Великобритания са се разбрали за проектоспоразумение, което ще премахне проверките за износ на храни и селскостопанска продукция, въведени след Брекзит.

По информация на BBC, проектът от 200 страници за санитарните и фитосанитарните мерки, вече е разпространен сред държавите-членки. Документът ще бъде коментиран на предстоящата среща на върха между Европейския съюз и Обединеното кралство, планирана за 20 ноември. В Брюксел циркулира и подобни текстове за споразумения за търговията с вредни емисии и младежката мобилност.

Основният акцент в разговорите между Брюксел и Лондон ще бъде задълбочаване на двустранното сътрудничество и прагматичен подход към отношенията между двете страни.

#брекзит #Европейски съюз #Великобритания

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