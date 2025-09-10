Предмети на Дейвид Боуи ще бъдат показани в Лондон

От лъскавите костюми и ръкописни текстове на песни до писма от фенове и бележки по недовършен мюзикъл - нов архив с предмети, свързани за живота и кариерата на Дейвид Боуи, ще отвори врати за публиката в Лондон, предаде Ройтерс.

От събота, 13 септември, почитатели и изследователи, интересуващи се от британската музикална легенда, ще имат достъп до около 90 000 предмета в Центъра "Дейвид Боуи", който се намира в Музея "Виктория и Албърт" в Източен Лондон.

Определян като "хамелеон" на рок музиката заради непрекъснатото преоткриване на артистичната си личност, Боуи превзема световете на музиката, модата и изкуството, оставяйки след себе си богата колекция от артефакти от петдесетгодишна кариера. Той почина през 2016 г. на 69-годишна възраст, само два дни след издаването на последния си албум Blackstar, припомня Ройтерс.

Според кураторите архивът включва 70 000 фотографии, 400 костюма, 150 музикални инструмента, както и лични бележници. Отделна експозиция от 200 предмета също изследва творчеството на Боуи. „Имаме и експозиции, които маркират еволюцията на Боуи като многоизмерен творец и говорят за неговото трайно влияние върху поп културата, а също и как артисти като него трансформират творческата практика и имат силата да променят световете ни“, каза водещият куратор Мадлен Хадън пред Ройтерс, описвайки артиста като „истински полимат“.

Архивът включва и идеи, които Боуи е нахвърлял върху бележки, които са намерени в офиса му в Ню Йорк след неговата смърт. Те са свързани с потенциален мюзикъл, ситуиран през XVIII век, наречен „Зрителят“, върху който той е работил към края на живота си. Идеите за мюзикъла са вдъхновени от фигури от епохата, включително твореца Уилям Хогарт и лондонския крадец Джак Шепърд.

„Можем само да спекулираме каква е била окончателната му идея за този проект“, каза Хариет Рийд, куратор на съвременен пърформанс в музея „Виктория и Албърт“.