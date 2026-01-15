БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предпоследно място за Александър Златков във волната програма на европейското в Шефилд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Българският фигурист получи оценка от 50.90 точки.

Предпоследно място за Александър Златков във волната програма на европейското в Шефилд
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионът на България Александър Златков зае предпоследното 28-о място в кратката програма при мъжете на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания) и не успя да се класира за волната.

Българинът получи оценка от 50.90 точки (21.14 за технически елементи и 29.76 за компоненти на програма).

Грузинецът Ника Егадзе оглави класирането след първата част на състезанието, изпълнявайки два чисти четворни скока в силна кратка програма, която остави публиката във възторг.

23-годишният фигурист, четвърти от миналата година, получи за изпълнението си 91.28 точки преди съботната волна програма.

Естонецът Александър Селевко има 88.71 точки и се класира втори, докато по-малкият му брат Михаил е трети с 88.28 в последното международно състезание за фигуристите от Европа преди Олимпийските игри преди Игрите в Милано и Кортина.

Матео Рицо завърши четвърти и продължава битката за място в олимпийския отбор на Италия. Рицо, който има 88.00 точки, спори с Николай Мемола за второто място на Италия в отбора, като Даниел Грасъл, който се нареди пети в кратката програма с 84.82, вече си осигури първото място.

Мемола, който е преследван от контузии, остана десети в кратката програма със 77.77 точки.

Швейцарецът Лукас Бричги, европейски шампион за 2025 година, е шести с 82.12 точки, след като допусна грешки.

Днес беше катастрофален ден за Кевин Аймоз от Франция. Шампионът на "Скейт Америка" този сезон падна при два от скоковете и след това се спъна неловко на поредицата от стъпки, заемайки 27-ото място.

Волната програма при спортните двойки е по-късно тази вечер.

#европейско първенство по фигурно пързаляне в Англия 2026 г. #Александър Златков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
3
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
4
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Застудяване и валежи и сняг от утре
6
Застудяване и валежи и сняг от утре

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Зимни

Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3
Гледайте Алберт Попов и слалома във Венген в неделя по БНТ 3
Щафета на България се класира на 12-о място на Световната купа по биатлон в Руполдинг Щафета на България се класира на 12-о място на Световната купа по биатлон в Руполдинг
Чете се за: 03:17 мин.
Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Зимните олимпийски игри Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:05 мин.
БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген
Чете се за: 00:30 мин.
Пета поредна победа и първо място в Тихоокеанската дивизия за Лас Вегас Пета поредна победа и първо място в Тихоокеанската дивизия за Лас Вегас
Чете се за: 02:10 мин.
Александра Фейгин завърши 25-а в кратката програма на европейското в Шефилд Александра Фейгин завърши 25-а в кратката програма на европейското в Шефилд
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ