Представиха Ратко Достанич пред футболистите на Славия

Спорт
Това стори президентът на клуба Венцеслав Стефанов.

представиха радко достанич футболистите славия
Президентът Венцеслав Стефанов представи Ратко Достанич като новия старши треньор на Славия пред футболистите на тима. Това съобщиха от клуба.

Помощник-треньор на сърбина в първия състав ще бъде Юлиан Петков. Треньор на вратарите на Славия е Радостин Станев, докато Кирил Динчев запазва мястото си в щаба като кондиционен специалист.

Достанич ще бъде представен официално пред медиите на 17 октомври (петък) от 13:30 часа на стадион "Александър Шаламанов".

