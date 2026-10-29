Представят алманах с историята на пловдивските училища от Възраждането до днес

"Бродът към познанието. Алманах на образованието в Пловдив" се представя в момента в митрополитския храм "Св. вмчца Марина" в града на тепетата.

Сборникът се издава с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай и е посветен на 150-годишнината от Априлското въстание.

Авторът Николай Аджеларов е събрал историята на всички пловдивски училища от Възраждането до наши дни. Книгата в обем от 320 страници е ценно четиво за пловдивчани, учители, ученици и историци.

Снимки: БНТ

Представянето е по повод на наближаващия Ден на народните будители. Митрополитът награди автора с най-високото отличие на Пловдивска митрополия - орден "Св. оп. Ерм".