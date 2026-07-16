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Предупреждават за възможни затруднения при покупката на винетки заради актуализация на толсистемата

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предупреждават възможни затруднения покупката винетки заради актуализация толсистемата
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За временни затруднения при закупуването на електронни винетки и маршрутни карти заради актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Планираните дейности ще се извършат на 22 юли (сряда) от 22.00 ч. до 1.00 ч. на 23 юли (четвъртък), както и на 31 юли (петък) от 22.00 ч. до 1.00 ч. на 1 август (събота).

От Националното тол управление препоръчват на шофьорите, които планират пътуване в посочените периоди, да закупят необходимата им електронна винетка или маршрутна карта предварително, за да избегнат евентуални затруднения.

От управлението уточняват, че актуализацията няма да засегне автоматичното отчитане на изминатото разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

#актуализация на толсистемата #купуване на винетки #маршрутни карти #АПИ

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