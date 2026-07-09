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Премиерът Радев и германски инвеститори обсъдиха високите технологии, AI и „умните градове“

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Премиерът Радев и германски инвеститори обсъдиха високите технологии, AI и „умните градове“
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Премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия и с представители на научни и бизнес организации в областта на високите технологии, изкуствения интелект, енергетиката и изграждането на „умни градове“. Срещата се проведе по инициатива на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия.

Премиерът подчерта по време на разговора, че България е в процес на дълбока трансформация, насочена към изграждането на по-ефективни институции и създаването на модерна, предвидима и конкурентоспособна среда, насърчаваща инвестициите и иновациите. Румен Радев открои сред предимствата на страната ни стратегическото географско положение, квалифицирания човешки фактор, благоприятната данъчна политика.

Представителите на бизнеса представиха идеи и добри практики във високотехнологични индустрии и модерното градоустройство, като подчертаха различни възможности за установяване на партньорства с България. Те откроиха като актуални въпроси пред страната ни подготовката за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подобряване на усвояването на средствата от европейските фондове и недопускането на бюджетна политика на прекомерни рестрикции, която да е за сметка на икономическото развитие и растежа.

#Федерална асоциация за икономическо развитие #Румен Радев

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