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Премиерът Радев: Ръководството на РСМ върви срещу интереса на гражданите си да станат членове на ЕС

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Премиерът Румен Радев
Снимка: БТА
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Политическото ръководство на държавата Република Северна Македония упорито върви срещу интереса на собствените си граждани да имат по-бързо полагаща им се европейска интеграция, каза премиерът Румен Радев в коментар за поведението на западната ни съседка и подпалените дипломатически автомобили в Скопие.

Ще направим всичко, което се полага, за да защитим българския национален интерес, допълни Радев. Той обясни, че не вижда смисъл от разговор със своя колега Християн Мицкоски на предстоящия днес Европейски съвет.

Проблемът не е двустранен, Мицкоски има проблем с ЕС и трябва да обяснява на Комисията как страната му ще постигне критериите за членство, отново повтори българската позиция по отношение на преговорите на РСМ с Брюксел премиерът.

Румен Радев, премиер: "РСМ има оттук нататък да убеди ЕС, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на своя територия. Те очевидно не се справят и очевидно е, че това политическо ръководство не само че не наказва досега такива палежи, такива деятели, те даже биват стимулирани и ги използват в предизборни кампании."

#Христиан Мицкоски #премиера Румен Радев #Република Северна Македония #позиция #среща

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