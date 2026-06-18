Премиерът Радев: Ръководството на РСМ върви срещу интереса на гражданите си да станат членове на ЕС

Политическото ръководство на държавата Република Северна Македония упорито върви срещу интереса на собствените си граждани да имат по-бързо полагаща им се европейска интеграция, каза премиерът Румен Радев в коментар за поведението на западната ни съседка и подпалените дипломатически автомобили в Скопие.

Ще направим всичко, което се полага, за да защитим българския национален интерес, допълни Радев. Той обясни, че не вижда смисъл от разговор със своя колега Християн Мицкоски на предстоящия днес Европейски съвет.

Проблемът не е двустранен, Мицкоски има проблем с ЕС и трябва да обяснява на Комисията как страната му ще постигне критериите за членство, отново повтори българската позиция по отношение на преговорите на РСМ с Брюксел премиерът.