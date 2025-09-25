Премиерът Желязков и Вселенският патриарх обсъдиха ангажираността на църквата към проблемите на човечеството

Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това мнение се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им в Ню Йорк.

Двамата са в САЩ заради редовната сесия на Общото събрание на ООН.

В рамките на срещата премиерът Желязков обсъди с Вселенския патриарх ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата.

Министър-председателят изтъкна значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост. Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната.

Вселенският патриарх пожела успех, мир, просперитет и щастие на българския народ.