БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Желязков и Вселенският патриарх обсъдиха ангажираността на църквата към проблемите на човечеството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Премиерът Желязков и Вселенският патриарх обсъдиха ангажираността на църквата към проблемите на човечеството
Слушай новината

Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това мнение се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им в Ню Йорк.

Двамата са в САЩ заради редовната сесия на Общото събрание на ООН.

В рамките на срещата премиерът Желязков обсъди с Вселенския патриарх ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата.

Министър-председателят изтъкна значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост. Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната.

Вселенският патриарх пожела успех, мир, просперитет и щастие на българския народ.

#премиерът Росен Желязков #Вселенският патриарх Вартоломей #ООН #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
4
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
6
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: САЩ и Канада

Премиерът Росен Желязков на четири очи с Антониу Гутериш
Премиерът Росен Желязков на четири очи с Антониу Гутериш
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има координирани мрежи в САЩ Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има координирани мрежи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на ПСЮИЕ Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на ПСЮИЕ
Чете се за: 03:20 мин.
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
Чете се за: 00:42 мин.
Стрелбата срещу офис на имиграционните власти в Далас: Двама убити, един ранен, нападателят се самоуби Стрелбата срещу офис на имиграционните власти в Далас: Двама убити, един ранен, нападателят се самоуби
Чете се за: 00:55 мин.
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Чете се за: 05:50 мин.

Водещи новини

Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането "София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ