Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антониу Коща

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антониу Коща
Снимка: Архив
Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, който пристига утре, 4 септември, на посещение в България.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

По време на разговора Росен Желязков и Антониу Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза. След срещата премиерът Желязков и председателят на Европейския съвет ще дадат брифинг за медиите.

