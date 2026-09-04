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Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатична неутралност

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живо изявления срещата румен радев роберт фицо
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигна на официално посещение в България. Той се срещна с българския си колега Румен Радев.

Задълбочаване на сътрудничеството между България и Словакия в сферите на сигурността, отбраната, борбата с нелегалната миграция, високите технологии и енергетиката обсъдиха премиерите Румен Радев и Роберт Фицо.

Румен Радев, премиер на България: „Днес с министър председателят Фицо направихме преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни, исторически и културни връзки. И споделихме нашата обща воля да продължим да задълбочаваме политическият диалог и да разширяваме нашето сътрудничество в приоритетни области - сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитие на индустрията особено в сфери като автомобилната индустрия, високите технологии, изкуственият интелект и разбира се енергетиката.“

Радев допълни, че споделяме като индустриални държави разбирането, че енергетиката е фундаментът на нашите икономики. Затова се стремим и Словакия и България както в двустранен формат, така и на ниво Европейски съюз да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна и евтина енергия за нашите икономики и за нашите граждани.

Румен Радев, премиер на България: „Имаме редица общи проекти. С министър-председателят Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да направят среща, за да установим съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза по важният за нас проект за двете страни в ядрената енергетика. И двете държави сме в преговори с „Уестинг хаус“ за инсталиране на два реактора - едни от най-модерните.“

Радев допълни още, че това са сложни проекти, които изискват обединяване на нашите усилия, за да бъдем по-ефективни и целият процес по тяхното усвояване, инсталиране да бъде много по-ефикасен. Той допълни, че сме членове на ядреният алианс и отстояваме позицията, че ядрената енергетика е ключов фактор за постигане на климатичната неутралност.

Роберт Фицо благодари на премиера Радев за отношението и гостоприемството, което е получил и отправи поката на премиера за посещение в Словакия.

Роберт Фицо, премиер на Словакия: „Ние сме приятелски държави и нямаме никакви политически отворени въпроси. С радост приех новината, че България ще подкрепи кандидатурата на Словакия за Съвета за сигурност на ООН. Доводът е, че ООН трябва да мине големи реформи.“

Той допълни, че от друга страна България има подкрепа на Словакия ако желае да бъде член на ОИСР. И увери, че това членство е много успешно. Двамата министри коментираха също, че ядрените централи вече са магнит за индустриите на бъдещето.

#изявления #премиера Румен Радев #Роберт Фицо

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