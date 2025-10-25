Пресиян Генов излиза за първо българско злато на европейското по бокс за ученици

Пресиян Генов ще боксира днес за златен медал от европейското първенство за ученици в Будва. Под наставленията на Петър Лесов и Михаил Таков талантът ни ще се изправи срещу италианеца Дамиано Ризо в битка за титлата. Двамата ще си оспорват короната в тежка категория (+90 кг).

Мачът е поставен като черешката на тортата във вечерната програма, която стартира от 18:00 часа.

Дотук България има четири медала. Освен финала на Генов, страната ни си осигури три бронзови отличия в лицето на Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг).