Преслав Николов с бронз на европейската купа по джудо в Кранска гора

Преслав Николов взе бронз на европейската купа за кадети в Кранска гора, Словения.

Българинът спечели отличието в категория до 66 кг, след като в малкия финал се наложи над хърватина Никола Хаджи-Велкович със златна точка в продължението. Битката приключи за 6,10 мин.

Преди това Николов три победи – над словенеца Лиам Рихтер с ипон, над Ловро Сполджарич (Хърватия) също с ипон. На четвъртфиналите преодоля унгареца Арон Наги с юко, а на полуфинала загуби от бъдещия сребърен медалист Том Симкаев (Израел) с ипон.

За Преслав Николов това е първо отличие на състезание от подобен ранг.

На същия турнир Емо Христов завърши пети в категория до 60 кг. В малкия финал той отстъпи пред Роман Хонтюк (Словения) след трето предупреждение.

Преди това българинът записа също 4 победи и загуби на полуфинала от бъдещия сребърен медалист Силвано Кори (Канада).

Днес излизат останалите ни представители. България участва с 12 състезатели – 8 кадети и 4 кадетки.

Днес излизат Марая Маркова (57), Андреа Стоева и Елица Тодорова (63) и Александра Ценова (70) кадетките, а при кадетите - Иван Николчев (73), Теодор Кацарски (81) и Цветомир Вълков (90).