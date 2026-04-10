Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
През март потребителските цени в САЩ отбелязаха най-голямото си повишение за последните почти 4 години

На годишна база инфлацията достигна 3,3 на сто през март спрямо 2,4 на сто месец по-рано

През март потребителските цени в САЩ отбелязаха най-голямото си повишение за последните почти 4 години, тъй като войната с Иран предизвика ръст на цените на петрола, а ефектът от митата продължи, което допълнително намали шансовете за понижение на лихвените проценти тази година, предаде Ройтерс.

Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши с 0,9 процента на месечна база, съобщи Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда – най-големият ръст от юни 2022 г. През февруари ръстът беше от 0,3 процента.

На годишна база инфлацията достигна 3,3 на сто през март спрямо 2,4 на сто месец по-рано, в съответствие с очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс.

Ръстът на цените се отчита на фона на силен пазар на труда, след като заетостта отчете рязко възстановяване през предходния месец – сигнал, че икономиката засега остава устойчива.

Въпреки това нарастват опасенията, че продължителният конфликт в Близкия изток може да отслаби потреблението, ако домакинствата започнат да ограничават разходите си под натиска на по-високите цени.

Скокът на инфлацията през март отразява основно първичния ефект от по-високите цени на енергията, включително бензина и дизела, като подчертава нарастващия натиск върху покупателната способност на домакинствата.

Без храните и енергията, т.нар. основен CPI нарасна с 0,2 на сто на месечна база и 2,6 на сто на годишна – умерено ускорение спрямо февруари.

Икономистите обаче предупреждават, че основната инфлация вероятно ще се ускори през следващите месеци, тъй като вторичните ефекти от поскъпването на петрола започват да се пренасят в по-широк кръг от стоки и услуги.

Очаква се по-високите разходи за реактивно гориво да увеличат цените на самолетните билети, докато поскъпването на дизела ще оскъпи автомобилния транспорт и съответно доставките на стоки. Допълнителен натиск се очаква и при торовете, пластмасите и други производствени входове.

Засилващата се инфлация кара все повече икономисти да смятат, че Управлението за федерален резерв (УФР) може да се въздържи от понижение на лихвите тази година. В момента основният лихвен процент остава в диапазона 3,50 на сто –3,75 на сто.

