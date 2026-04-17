Президентът Илияна Йотова удостои с държавни отличия дейци на науката и образованието

Президентът Илияна Йотова удостои с орден „Св. св. Кирил и Методий“ дейци от областта на науката и образованието, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията се проведе в Гербовата зала на президентството.

Държавният глава отличи акад. Чавдар Руменин с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за заслуги в областта на науката и технологиите. Проф. д-р Йорданка Узунова беше наградена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за принос в развитието на медицинската наука и практика. За заслуги за образованието и науката проф. Георги Тодоров беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Академик Чавдар Руменин е водещ учен и експерт по роботика, сензорика и изкуствен интелект от Института по роботика при Българската академия на науките (БАН), чийто директор е бил в периода 1999-2018 г., посочват от прессекретариата. Днес е ръководител на Центъра за компетентност КВАЗАР. С активното съдействие на акад. Руменин Институтът по роботика се превръща в съвременен научен център с приоритет високите технологии. С неговото участие са изградени девет модерни лаборатории в Института и в Техническия университет в Габрово и три национални центъра за компетентност с общо икономическо въздействие над 45 млн. лева. Ръководил е 25 международни и повече от 40 национални проекта. Има над 300 изобретения. Участва в международния екип в ЦЕРН, разработил апаратурата, доказваща съществуването на Хигс бозона.

Професор д-р Йорданка Узунова е уважаван преподавател на студенти по медицина и авторитет в областта на медицинските науки, допълват от прессекретариата. Тя преподава в Медицинския университет в София и е била заместник-декан във висшето училище за два мандата. През 2014 г. по нейна инициатива се възстановява Клиниката по урология в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Професор Узунова посвещава усилията си на преподавателската и лечебно-диагностичната дейност по урология и андрология, а фокус на нейните научни разработки е лечението на специфични заболявания. Въвежда нови оперативни методики и участва в реализацията на редица университетски научни проекти. Професор Узунова е автор на над 180 научни публикации в български и чуждестранни списания, както и съавтор на осем учебника и помагала.

Член-кореспондент професор Георги Тодоров е водещ учен и преподавател в инженерните науки. Утвърждава се като изследовател с международен авторитет в областта на 3D технологиите и инженерните анализи. Понастоящем е декан на Факултета по индустриални технологии на Технически университет - София, председател на Общото събрание на университета, както и председател на Националния център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“. Под неговото ръководство са изпълнени над 80 научноизследователски проекта и над 20 индустриални проекта с фирми от Италия, Франция, Германия и САЩ. Автор е на 82 изобретения, голяма част от които са внедрени в индустрията. Професор Тодоров участва в различни научни и общественополезни инициативи, насърчаващи иновациите и предприемачеството.

