Президентът Илияна Йотова: За 147 години Националната служба за охрана се утвърди като синоним на дълг и достойнство

За 147 години Националната служба за охрана се утвърди като синоним на дълг, на достойнство, на чест и на морал, а зад работата на служителите й на терен се крие изключителен професионализъм и лоялност. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си при отбелязването на 147-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана (НСО), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието започна с тържествен водосвет, отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Илияна Йотова отбеляза, че дейността на НСО е един от важните елементи на българската държавност и служителите винаги могат да разчитат на подкрепата на президентската институция. По думите на държавния глава е неприемливо структурата да бъде обект на политически интриги, забъркани от недобросъвестни хора, които нямат други аргументи, с които да бранят собствените си позиции.

„Вие винаги сте били над тази политическа конюнктура, която може да е силна на момента, но е слаба, защото когато си отива, вече никой не помни за нея“, каза Илияна Йотова.

Йотова отбеляза, че е чест, когато държавни глави, които ръководят чуждестранни делегации, изказват признателност за дейността на НСО при визити у нас.

„Националната служба за охрана може да даде сериозен пример за професионализъм на своите колеги в много страни“, допълни Илияна Йотова. Тя приветства възможностите за подготовка и обучение на служителите и контактите с партньорски служби, които службата реализира.

Илияна Йотова отбеляза и професионализма на администрация на НСО, което позволява на екипите да работят като добре смазан часовников механизъм.