Президентът на БОК Весела Лечева поздрави световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова

Президентът на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова. Българката взе златото на първенството на планетата до 20 години в Юджийн (САЩ).

"Тази нощ в Орегон, САЩ, една българка стана шампионка в леката атлетика. Запомнете това име - Виктория Ангелова! След европейската титла, тя спечели и световна в първенството до 20 години. Виктория триумфира след последния си опит от 13.91 метра!", написа Лечева в профила си във Фейсбук.

"Поздравления за нея, за спортното й семейство, за треньора Георги Помашки, който десетилетия наред гради големи шампиони, както и за Българската федерация по лека атлетка!", добави президентът на БОК.