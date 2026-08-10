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Президентът на БОК Весела Лечева поздрави световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова

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Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок на първенството по лека атлетика до 20 год. в Юджийн

Президентът на БОК Весела Лечева поздрави световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова
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Президентът на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова. Българката взе златото на първенството на планетата до 20 години в Юджийн (САЩ).

"Тази нощ в Орегон, САЩ, една българка стана шампионка в леката атлетика. Запомнете това име - Виктория Ангелова! След европейската титла, тя спечели и световна в първенството до 20 години. Виктория триумфира след последния си опит от 13.91 метра!", написа Лечева в профила си във Фейсбук.

"Поздравления за нея, за спортното й семейство, за треньора Георги Помашки, който десетилетия наред гради големи шампиони, както и за Българската федерация по лека атлетка!", добави президентът на БОК.

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#световно първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн #Виктория Ангелова #БОК #Весела Лечева

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