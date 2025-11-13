Президентът Румен Радев отличава изявени български спортисти

Държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изтъкнати български спортисти и спортни деятели. Церемонията ще се състои в Гербовата зала на президентската институция, съобщиха от прессекретариата на президента.

Отличията се присъждат за изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, приноса към Олимпийското движение и дългогодишната работа по изграждането на млади таланти.

По повод кръгли годишнини с Почетния знак на държавния глава ще бъдат отличени:

Стоян Димитров – президент на Българската федерация по скокове на батут, дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика;



Любомир Ганев – носител на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция (1986 г.) и президент на Българската федерация по волейбол;



Серафим Бързаков – сребърен медалист от Олимпийските игри в Сидни (2004 г.) и двукратен световен шампион по свободна борба;



Мария Петрова – трикратна абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика.



Отличието символизира признание за техния принос към издигането на авторитета на България в международния спорт и за вдъхновението, което дават на новите поколения български спортисти.