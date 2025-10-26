Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Кралство Саудитска Арабия, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман Ал Сауд ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“. Това съобщава прессекретариатът на държавния глава.

Международният форум събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие, пише в съобщението.

На 27 октомври, понеделник, президентът ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще бъде в българското посолство в Рияд.

Във вторник Румен Радев ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. В рамките на международното събитие той ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво.

„Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute - неправителствена организация, фокусирана върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация Vision 2030, уточниха от прессекретариата на държавния глава..

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

