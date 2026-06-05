Президентът Йотова издаде указ за назначаването на Георги Воденски за посланик на България в Казахстан и Киргизката република

Указ на президентът Илияна Йотова, за назначаване на Георги Воденски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Киргизката република със седалище в Астана, е обнародван в днешния брой на "Държавен вестник".
Изпълнението на указа държавният глава възлага на министъра на външните работи.
В края на април в "Държавен вестник" бяха обнародвани укази на президента Илияна Йотова за назначаване на посланици в Малта и Кабо Верде.