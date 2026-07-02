Президентът Йотова връчи почетен знак на НВМИ по повод 110 години от създаването му

Президентът Илияна Йотова връчи почетен знак на Националния военно-исторически музей по повод 110 години от създаването му.
Отличието е за опазване на националната памет и историята на българската армия. Президентът откри и изложбата "Калейдоскоп на паметта", на която за първи път са изложени редки експонати, сред които лични оръжия на царе, изящни предмети и редки монети.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Този музей е един друг тип институция. Това е музей на българския дух, на войнския дух, на нещо, което ни прави народ и което ни пренесе от миналото в бъдещето."