Полицай спаси дете след лятна игра във водите на река Марица

Младши инспектор Трендафил Трифонов е полицаят, който вчера спаси 14-годишно момче край пазарджишкото село Огняново. Това се случи след една лятна игра във водите на река Марица, която за малко не завърши трагично. Ден след спасителната акция екип на БНТ се срещна със спасителя, момчето и неговата майка.

Стоян: "Ние газихме до ей-тук някъде, дойде много силно течение и ме повлече надолу."

Двете момчета са влезли във водите на река Марица в следобедните часове вчера. Силното течение повлякло едното от тях към по-дълбоката част на реката.

Стоян: "Другите две момчета се опитаха да ми помогнат, но не можаха."

Едно от момчетата е звъннало на телефон 112, като за около 5 минути екипи на полицията вече са били на място. Първи пристига младши инспектор Трендафил Трифонов.

младши инспектор Трендафил Трифонов: "Видях едно дете, което се беше хванало в основата на колоната в реката и се държеше. Като ме видя детето каза, че ще се изпусне всеки момент. Казах му да изчака 10 секунди, свалих си оборудването от колана и влезнах."

За своите 29 години служба полицай Трифонов за първи път изпада в такава ситуация, но нито за миг не се колебае какво да направи.

младши инспектор Трендафил Трифонов: "Нямаше време за мислене, инстинктивно скочих да го изваждам."

Стоян: "Много му благодаря, че ме извади. - В твоите очи той съвременен герой ли е? - Да. Теодора Илиева, майка на Стоян: "Герой е, директно се е хвърлил да го спаси. Благодарим му."

Стоян и неговите приятели обещават в бъдеще да не правят подобни неща. А специалистите напомнят, че къпането в реки остава изключително опасно, особено през летните месеци, когато нивото и течението на водата могат да се променят за минути.