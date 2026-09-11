БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова: За 147 години Националната служба за охрана се утвърди като синоним на дълг и достойнство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

По думите на държавния глава е неприемливо структурата да бъде обект на политически интриги

президентът йотова 147 години националната служба охрана утвърди синоним дълг достойнство
Слушай новината

За 147 години Националната служба за охрана се утвърди като синоним на дълг, на достойнство, на чест и на морал, а зад работата на служителите й на терен се крие изключителен професионализъм и лоялност. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в приветствието си при отбелязването на 147-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана. Събитието започна с тържествен водосвет, отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В приветствието си на церемонията Илияна Йотова отбеляза, че дейността на НСО е един от важните елементи на българската държавност и служителите винаги могат да разчитат на подкрепата на президентската институция. По думите на държавния глава е неприемливо структурата да бъде обект на политически интриги, забъркани от недобросъвестни хора, които нямат други аргументи, с които да бранят собствените си позиции.

„Вие винаги сте били над тази политическа конюнктура, която може да е силна на момента, но е слаба, защото когато си отива, вече никой не помни за нея“, каза Илияна Йотова.

Президентът отбеляза, че е чест, когато държавни глави, които ръководят чуждестранни делегации, изказват признателност за дейността на НСО при визити у нас. „Националната служба за охрана може да даде сериозен пример за професионализъм на своите колеги в много страни“, допълни Илияна Йотова.

Тя приветства възможностите за подготовка и обучение на служителите и контактите с партньорски служби, които службата реализира. Илияна Йотова отбеляза и професионализма на администрация на НСО, което позволява на екипите да работят като добре смазан часовников механизъм.

Снимки: Прессекретариат на държавния глава

#147 години НСО #президент Илияна Йотова #НСО

Последвайте ни

ТОП 24

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
1
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
2
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
3
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
След убийството на едногодишно дете: Задържаната жена във Варна остава в ареста
4
След убийството на едногодишно дете: Задържаната жена във Варна...
Пътнически влак удари камион на прелез във Врачанско (СНИМКИ)
5
Пътнически влак удари камион на прелез във Врачанско (СНИМКИ)
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
6
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
6
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...

Още от: Общество

Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“
Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“
Студенти по медицина прекараха ваканцията си в хирургичното отделение на болницата във Велико Търново Студенти по медицина прекараха ваканцията си в хирургичното отделение на болницата във Велико Търново
Чете се за: 02:50 мин.
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно решение да бъде превръщано в политически казус УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно решение да бъде превръщано в политически казус
Чете се за: 05:25 мин.
Националната служба за охрана отбеляза тържествено 147 години от създаването си Националната служба за охрана отбеляза тържествено 147 години от създаването си
Чете се за: 03:02 мин.
Къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот отваря врати с обновена експозиция Къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот отваря врати с обновена експозиция
Чете се за: 01:30 мин.
Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка" Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка"
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци (СНИМКИ и ВИДЕО) Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка" Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Полицията проверява незаконен басейн върху детска площадка в Свиленград Полицията проверява незаконен басейн върху детска площадка в Свиленград
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова:...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Наказанието на помилваното през 2022 г. лице вече е било прекъснато...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
ЕК одобри допълнителни 6,1 милиарда евро за Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ